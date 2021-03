Elise Mertens emportée par l’intouchable Osaka à Miami

Dans un grand tournoi, comme l’est assurément l’épreuve de Miami (côté féminin, seule Serena Williams était absente), il faut parfois un peu de chance pour se frayer un chemin glorieux. Elise Mertens (17e) n’avait pas sa patte de lapin, en Floride, puisque, dès le tirage au sort, on avait pointé cet affrontement potentiel, en huitièmes de finale, face à Naomi Osaka, 2e mondiale. Comme épouvantail, on fait difficilement pire pour l’instant, puisque la Japonaise est invaincue sur le circuit depuis plus d’un an (24 janvier 2020), et reste sur une série de 22 matches victorieux ! Elle a en effet a remporté l’US Open et l’Open d’Australie (!), préférant aussi abandonner en plein tournois préparatifs de ces deux Grands Chelems, soit en finale de Cincinnati (après avoir battu Elise Mertens en demi-finale) et en demi-finale du Gippsland Trophy où elle devait affronter… Elise Mertens, future lauréate à Melbourne ! L’histoire entre Osaka et Mertens est donc particulière.