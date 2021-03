Vaste opération anti-drogue: un employé du parquet d’Anvers placé sous mandat d’arrêt

Eric Snoeck, directeur de la PJF, et Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral, présentent le bilan de l’opération contre Sky ECC au

Un employé du parquet d’Anvers a été placé sous mandat d’arrêt le week-end dernier à la suite de l’opération Sky, l’enquête à grande échelle sur le service de messagerie Sky ECC et ses téléphones cryptés, confirme lundi le parquet fédéral à la suite d’une information de la VRT. L’homme aurait transmis des informations à des criminels par le biais d’un intermédiaire.

L’enquête judiciaire sur Sky ECC a débuté fin 2018 après que plusieurs enquêtes ont montré que les criminels utilisaient de plus en plus de téléphones cryptés équipés du logiciel de cryptage de Sky ECC, une société opérant depuis le Canada et les États-Unis. Les spécialistes de la police ont réussi à déchiffrer la messagerie cryptée. Un milliard de messages ont été interceptés, dont près de la moitié ont été décryptés.