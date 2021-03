Coronavirus: la campagne de vaccination wallonne s’accélère

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale se réjouit de l’accélération de la vaccination en Wallonie, qui maintient son avance sur la Flandre par rapport au nombre de premières doses injectées. Mais rappelle dans les titres Sudpresse mardi, que davantage pourrait être réalisé si les livraisons suivaient.

La semaine dernière, la Wallonie a réalisé quelque 130.000 injections. « On sera encore à 130.000 cette semaine (premières et secondes doses, NDLR) », estime-t-elle, une information qui figure aussi dans La Libre Belgique. Les livraisons seront pourtant plus importantes que la semaine dernière puisque de 105.000 livrées à la Région, on passera à 136.000.