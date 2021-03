Bruxelles: l’ouverture du deuxième plus grand centre de vaccination reportée

L’ouverture de l’hôpital militaire Reine Astrid situé à Neder-Over-Heembeek, qui doit être le deuxième plus grand centre de vaccination après le Heysel en région bruxelloise, est reportée au début du mois de mai, rapporte La Dernière Heure mardi.

L’hôpital militaire devait commencer à recevoir la population cette semaine. Mais son ouverture est reportée à la suite de difficultés rencontrées dans l’approvisionnement en vaccins.

Après avoir servi de hub pour les maisons de repos et démarré la vaccination pour son personnel soignant et critique, l’hôpital a d’ores et déjà clôturé sa campagne de vaccination massive à l’égard de son personnel de première ligne, c’est-à-dire l’ensemble des soldats en mission à l’étranger, ce qui représente 1.800 femmes et hommes sur deux semaines.