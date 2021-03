Carte blanche: Les épreuves externes, une pression inutile pour nos élèves

A la suite de l’annonce de ce confinement, nos jeunes se trouvent à nouveau dans un climat guère propice à leur épanouissement et à leur développement personnel. Combien d’élèves décrocheront avec cette nouvelle pause dans leur vie sociale et dans leurs apprentissages ? La dégradation de la santé mentale d’une partie de notre jeunesse n’est pas seulement une expression, mais une réalité… anorexie, troubles obsessionnels compulsifs, phobies, troubles anxieux, perte de confiance en soi et dans le système sont des plaies ouvertes qui suppureront avec le temps si nous ne les soignons pas dès aujourd’hui.

Depuis plus d’un an, nous avons l’impression de nager dans un océan d’incohérences entre les vagues inattendues, des vaccins n’arrivant pas à bon port, des décisions qui dérivent de leur trajectoire. Dans cette brume, nous avons besoin d’un phare pour éviter à cette jeunesse de chavirer. Devant toutes les incertitudes, il est important de tracer un horizon pour regarder vers l’avant. Si la santé mentale de nos jeunes est plus que préoccupante, concrètement que faisons-nous pour leur permettre de s’accrocher à l’espoir d’un avenir meilleur ?