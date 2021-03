La plupart des accidents de travail graves concerne des travailleurs inexpérimentés

Le service externe de prévention Liantis a examiné 665 accidents de travail graves en 2020, indique-t-il mardi. Quelque 70% de ces accidents ont touché des travailleurs avec moins de 5 ans d'ancienneté. Il s'agit principalement de fractures (68,6%) et de brûlures (11,9%).

La perte de contrôle d'une machine est à l'origine d'un accident de travail grave sur trois, tandis que les chutes d'une hauteur importante sont également courantes.

En 2019, Liantis avait examiné un nombre similaire d'accidents de travail graves, et 66,4% concernaient alors des travailleurs employés depuis moins de 5 ans. "Malheureusement, nous constatons encore souvent de la négligence: les travailleurs inexpérimentés pensent pouvoir travailler plus vite en prenant des risques, mais cela peut avoir des conséquences désastreuses", explique Bart Geerts de Liantis.

Ces accidents de travail touchent aussi bien les travailleurs plus jeunes que les plus âgés. Cela dépend principalement de l'expérience professionnelle: seulement 14,1% de tous ces accidents surviennent avec des personnes employées depuis plus de 10 ans.