Voile: Jonas Gerckens et Sophie Faguet, un duo noir-jaune-rouge à l’assaut de la course au large

Alors qu’elle jouit désormais de la double nationalité belge et française, la Normande Sophie Faguet accompagnera encore Jonas Gerckens sur les championnats d’Europe et du monde de la course au large en double mixte cette année. Avec Paris 2024 comme objectif ultime pour les Red Dolphins.

Ils naviguent depuis un moment déjà sous la bannière des Red Dolphins. Et avaient notamment conquis par deux fois la médaille d’argent aux premiers championnats européens de course au large en double mixte : à Trieste, derrière l’Autriche, en 2019 ; et à Gênes, derrière la France, en 2020.

Cette fois, le Liégeois Jonas Gerckens et la Normande Sophie Faguet ont deux autres défis à relever en cette année 2021 : l’Euro toujours, avec pour objectif d’y conquérir un troisième podium, et les Mondiaux où ils viseront le top 8 à bord du L30 (bateau choisi comme support d’entraînement en vue des Mondiaux). Le calendrier officiel de ces deux épreuves n’a pas encore été communiqué, mais elles se dérouleront entre août et octobre 2021.