Telenet investit dans l'entreprise média Caviar

Les deux partenaires indiquent avoir l'ambition de continuer à s'appuyer sur la créativité et la qualité du secteur flamand des médias afin de maximiser le rendement international du contenu et des talents locaux. "Telenet et Caviar sont convaincus que des partenariats plus structurels peuvent être développés au sein du secteur flamand des médias autour de la création d'un portefeuille solide et d'une distribution internationale, et veulent jouer ensemble un rôle de pionnier à cet égard", poursuivent-ils.

Fondé en 2004, Caviar Group a des équipes à Los Angeles, Paris et Londres ainsi qu'en Belgique (Bruxelles, Anvers et Malines). Il travaille pour des annonceurs tels qu'Apple, Coca-Cola et Hermès. La société est également le producteur de Sound of Metal, un film américain qui a décroché six nominations aux Oscars.