Une année 2020 "éprouvante" pour l'industrie du textile, du bois et de l'ameublement

L'industrie du textile, du bois et de l'ameublement a enregistré en 2020 sa deuxième pire année sur le plan économique des quatre dernières décennies, après 2009 et la crise financière, indique mardi la fédération sectorielle Fedustria. La pandémie de coronavirus a été "durement ressentie" mais les troisième et quatrième trimestres ont été meilleurs que prévu.