L'inflation progresse à 0,89% en mars

Les principales hausses de prix ont concerné les carburants, les fruits, l'électricité, les confiseries, le tabac ainsi que le pain et les céréales. Les services combinés de télécommunication, les boissons alcoolisées, les fleurs et plantes, le poisson et les fruits de mer ainsi que les légumes ont par contre exercé un effet baissier sur l'indice.

L'inflation sur la base de l'indice santé augmente par ailleurs de 0,47% à 0,55%.

L'indice santé progresse lui de 0,17 point et s'établit à 110,56 points, contre 110,39 points en février. Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 109,34 points.