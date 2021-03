Baptême de l’art: le goût des autres

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai d’où tu viens, quelle est ton histoire et comment celle-ci tisse notre identité collective. D’origine péruvienne, Bárbara Prada se passionne pour la façon dont la nourriture façonne nos interactions culturelles. Pendant deux mois, elle a mené une résidence à Bruxelles à la recherche de l’ADN gastronomique de la capitale belge. Le résultat de son enquête prend aujourd’hui la forme d’une installation immersive. Dans « The edible library » (la bibliothèque comestible), un labyrinthe d’étagères rassemble des aliments et des objets locaux, mais aussi des histoires récoltées auprès de producteurs, d’habitants, de restaurateurs, ou d’artistes locaux. Ingrédients biologiques, recettes familiales, ustensiles, poèmes et livres de cuisine côtoient d’autres objets, complètement improbables parfois, qui retracent l’évolution du « manger-ensemble » bruxellois avant et après l’arrivée des immigrants, selon ce qu’ils ont apporté dans leurs valises pour enrichir, involontairement, la cuisine locale.