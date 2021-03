Brussels Airlines développe davantage son offre de destinations scandinaves

Brussels Airlines va proposer des vols directs vers la Laponie et le sud de la Norvège pendant les saisons d'été et d'hiver dans le cadre d'un partenariat de trois ans avec Nordic, un spécialiste belge des voyages vers la Scandinavie, annoncent mardi les deux entreprises. Elles ont en outre pour objectif d'augmenter le nombre de vols et de destinations dans les années à venir.