Vaccins: forte augmentation des livraisons au second trimestre

La Belgique n’a reçu qu’un peu plus de la moitié des doses sur lesquelles elle comptait. Au second trimestre, elle devrait en recevoir 7,4 millions.

Le principal frein à l’avancement de la campagne de vaccination a été jusqu’ici la disponibilité des doses. La Belgique en espérait 4 millions au premier trimestre. Elle n’en aura finalement reçu que 2,6 millions. Si Pfizer a tenu ses engagements après un début un peu chaotique et Moderna aussi dans une moindre mesure (95 %), c’est surtout AstraZeneca qui est responsable de ce retard. On n’a finalement obtenu qu’un quart des doses promises. Au final, 60 % de l’approvisionnement nous est venu de Pfizer, 30 % d’AstraZeneca et 10 % de Moderna.