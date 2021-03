Les Chambres de commerce wallonnes en mode « Développement durable »

Cette année, les six Chambres de Commerce et d’Industrie de Wallonie (Hainaut, Brabant wallon, Wallonie picarde, Luxembourg, Liège-Verviers-Namur, et Eupen-Malmedy-St-Vith) vont lancer un nouveau programme de certification en développement durable. Pour Philippe Barras, président de la CCI wallonne, « c’est absolument indispensable et je pense que les entreprises qui ne s’y adapteront pas demain connaîtront certaines difficultés. Ce concept renforcera aussi l’image d’entreprise responsable et dynamique. L’agenda 2030 de l’ONU table sur 17 objectifs de développement durable et 169 cibles potentielles, réparties en cinq catégories. Les plans de relance et Get up Wallonia intègrent aussi les données du développement durable dans tous les projets qui seront soutenus et financés. Idem au niveau des banques qui intègrent des critères de développement durable pour pouvoir prêter aux entreprises. Enfin, les marchés publics ne sont pas en reste et le développement durable figure dans les critères de sélection. Il faut donc s’y préparer. »