Voici le classement des meilleurs hopitaux du pays

Pour la troisième année consécutive, le magazine Newsweek s'est associé à Statista Inc, pour classer les meilleurs hôpitaux du monde.

Plus de 2.000 hôpitaux figurent dans ce classement - qui couvre 25 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada et la Belgique. Ceux-ci se distinguent par leur excellence constante, notamment par la présence de médecins éminents, des soins infirmiers de premier ordre et des technologies de pointe.

La méthode est expliquée sur le site de Statista et basée sur trois sources de données principales : les recommandations d’experts médicaux, les résultats des enquêtes des patients, ainsi que des indicateurs médicaux clés des hôpitaux.

Voici le classement pour la Belgique :

1. UZ Leuven - Campus Gasthuisberg