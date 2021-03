Coronavirus: où en est-on dans la campagne de vaccination?

Plus de 13 % de la population adulte vaccinée partiellement et 25 % des plus de 65 ans.

La Belgique a vacciné au 30 mars 1,26 million de personnes avec au moins une dose, soit 13,7 % de la population adulte ou 11 % de la population totale. Le nombre de personnes complètement vaccinées (deux doses) est de 512.447 personnes, soit 5,6 % de la population adulte. Si on se compare aux autres pays européens, la Belgique ne fait pas la course en tête mais n’a pas non plus à rougir de sa position. Elle est dans la moyenne européenne : quinzième place au niveau du pourcentage de la population ayant reçu une première dose et vingtième pour la seconde.