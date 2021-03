Le gouverneur de la Flandre-Occidentale prêt à fermer les routes face à l'afflux de voyageurs à la Côte: «Trop, c'est trop»

Face à l’afflux de navetteurs dans les gares, notamment à partir de Bruxelles, la SNCB déconseille également de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi, et recommande d’opter pour une destination moins fréquentée.

La SNCB et le gouverneur de la province de Flandre-Occidentale, Carl Decaluwé, demandent à la population de ne pas prendre le train pour la côte mardi et mercredi. « Il y a trop de monde », explique Carl Decaluwé (CD&V) à Het Niewsblad. « Et il n’est pas nécessaire d’être un grand scientifique pour le prédire. Il fait beau et le Railpass belge avec des trajets gratuits est encore valable jusqu’à la fin du mois. Ça devait forcément mal se passer. Je retiens mon souffle pour les vacances de Pâques. »