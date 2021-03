Mille agents perdus en dix ans dans les Etablissements scientifiques fédéraux

Le cas des Musées royaux des beaux-arts est révélateur du mauvais traitement infligé ces dix dernières années aux Etablissements scientifiques fédéraux et à la Politique scientifique.

Si les Musées royaux des beaux-arts (MRBAB) exposent désormais en alternance, c’est en raison de mesures d’austérité engagées dès 2011 par le pouvoir fédéral à l’encontre des Etablissements scientifiques fédéraux (ESF) et qui se sont poursuivies jusqu’en 2020. Pour les MRBAB en particulier, entre 2014 et 2019, la chute de la dotation a atteint 9,3 %. La baisse du personnel de 2014 à 2021 a été de 21,7 % (18,4 % en équivalents temps plein, ETP). Sur les deux dernières années, 35 membres du personnel ont été perdus parmi les agents de sécurité et agents d’entretien. Il manque aujourd’hui 19 agents de sécurité (ETP), avec des mesures covid qui alourdissent les besoins en personnel.