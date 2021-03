Formule 1: douze tests positifs au Covid-19 lors du Grand Prix du Barheïn

La Formule 1 a révélé mardi qu’il y avait eu 12 cas positifs au Covid-19 lors du Grand Prix de Bahreïn de la semaine dernière. Plus de 8000 tests ont été effectués sur une période de sept jours à l’occasion de la manche d’ouverture du nouveau championnat du monde de F1.

« La FIA et la Formule 1 peuvent aujourd’hui confirmer que lors du Grand Prix de Bahreïn, entre le lundi 22 mars et le dimanche 28 mars, 8 150 tests pour le Covid-19 ont été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel. Parmi ceux-ci, 12 personnes ont été testées positives. La FIA et la Formule 1 fournissent l’ensemble de ces informations pour chaque Grand Prix à des fins d’intégrité de la compétition et de transparence. »