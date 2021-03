Entreprises wallonnes: en finir avec les aides trop sélectives

Il y en aura pour tout le monde ce mercredi matin au parlement wallon. Un long débat en séance plénière brassera toutes les dimensions de la crise sanitaire qui se prolonge : chiffres de l’épidémie, tests et traçage, vaccination ou décisions du comité de concertation (Codeco). Et on en passe dont l’impact calamiteux des mesures anti-covid sur les entreprises et l’économie en général.

Depuis un an, le gouvernement wallon a largement délié les cordons de la bourse régionale pour venir au secours des sociétés en difficulté et particulièrement celles contraintes de cesser leurs activités en raison des mesures de confinement. On dépasse aujourd’hui largement le milliard d’aides directes auxquelles il faut ajouter des formules de prêts ou le soutien en consultance d’organismes comme la Sowalfin.