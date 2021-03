Les jeunes Lions ont les crocs

Les Three Lions, qui poursuivent la transition vers une génération ultra prometteuse, peuvent nourrir des ambitions légitimes pour les prochains grands tournois. La Pologne constituera, ce mercredi soir, un bon test.

Le seul titre majeur de la sélection anglaise remonte à 1966 et cette Coupe du monde sur ses terres. Avoir de grands joueurs ne garantit rien. Les Keegan, Lineker, Hoddle, Barnes, Waddle suivis par les Gascoigne, Beckham, Owen, Shearer, Scholes puis les Rooney, Gerrard, Lampard, Terry – pour ne citer qu’eux- n’ont rien remporté.

Pas échaudés par ces échecs, les sujets de sa Majesté continuent à y croire. Comment leur donner tort quand on jette un œil à la génération qui s’installe en sélection ? Une génération qui a presque tout raflé en 2017 dans les catégories d’âge : championne du monde U20 et U17, championne d’Europe U19, finaliste de l’Euro U17 et demi-finaliste de l’Euro U21.