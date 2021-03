La Passion selon Pier Paolo Pasolini

En mai 1963, Pasolini écrit à son producteur Alfredo Bini : « Je veux faire une pure œuvre de poésie, au risque de l’esthétisme s’il le faut (Bach et en partie Mozart, comme commentaire musical ; Piero della Francesca et en partie Duccio pour l’inspiration figurative ; la réalité, au fond préhistorique et exotique du monde arabe, comme arrière-fond et comme décor). Tout cela remet dangereusement en jeu ma carrière d’écrivain, je le sais. Mais ce serait un peu fort que, aimant de manière aussi effrénée le Christ de saint Matthieu, je craigne ensuite de remettre en jeu quoi que ce soit. »