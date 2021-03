Economie wallonne: la conjoncture se réchauffera cet été

L’année 2021 sera bien celle du rebond pour l’économie wallonne, assure l’Iweps. A condition que le reconfinement soit temporaire et que la vaccination s’accélère.

Le grand risque pour les entreprises reste sanitaire: la Wallonie, comme la Belgique et, plus largement, l’Union européenne, ne sortira de la crise qu’après avoir vaincu la pandémie. - Photo News.

Les conjoncturistes de l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) sont convaincus que les mesures de reconfinement récemment annoncées en Belgique, comme chez de nombreux voisins, auront pour seul effet de retarder la reprise – pour autant qu’elles restent temporaires et que la vaccination s’accélère.

Sous ces hypothèses, le PIB wallon, en volume, afficherait une croissance annuelle moyenne de 4,1 % cette année, compensant en grande partie le net recul de 2020, que l’Iweps évalue à 5,9 %.

Ainsi, le profil de croissance wallon s’alignerait largement sur celui de l’économie belge, laquelle a enregistré un recul légèrement plus marqué l’an passé (– 6,3 %) – le non-marchand pesant un peu plus au sud du pays – mais devrait connaître un rebond un peu plus net en 2021 (+ 5 %).