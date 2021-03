Défi recale la loi Pandémie: «Elle est dangereuse démocratiquement»

L’avant-projet de loi de la Vivaldi, porté par la ministre de l’Intérieur, atterrit au Parlement ce mercredi. François De Smet et Sophie Rohonyi, pour Défi, signent une proposition de loi alternative : « Il faut arrêter ce train… »

Sophie Rohonyi et François De Smet, auteurs de la proposition de loi portée par Défi, qui prend le contrepied du texte de la ministre de l’Intérieur. - Belga

Tombant de Charybde en Scylla, le gouvernement fédéral, après avoir opéré au moyen d’arrêtés ministériels depuis le début de la crise corona, ce qui est contestable démocratiquement, est porteur maintenant d’une dite loi Pandémie (nos éditions du 26 février) qui est plus contestable encore. De pis en pis, autrement dit. L’avant-projet de loi, signé Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l’Intérieur, prévoit, en gros, de pouvoir, à l’avenir, décréter l’urgence en cas de pandémie ou séquence-catastrophe apparentée, d’appliquer illico les dispositifs contraignants (confinement, restriction des libertés, amendes et poursuites pénales), de consulter le Parlement après cela afin d’obtenir son feu vert (le train est déjà passé), et voilà.