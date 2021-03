Le Roi Philippe a visité l’usine Pfizer à Puurs (photos)

Le Roi a manifesté son admiration aux employés, et a reçu une explication complète du processus de production.

Le Roi Philippe a visité l’usine Pfizer à Puurs, annonce Belga. Il a reçu des explications sur la production du vaccin Pfizer BioNTech contre le coronavirus, qui est fabriqué à Puurs et expédié dans 78 pays. Le roi a reçu une explication complète du processus de production, a vu les machines les plus innovantes, a parlé aux employés et a manifesté son admiration.

« Je fais beaucoup de visites d’entreprises, mais cette visite dans ces circonstances a une grande signification. Je suis très fier de ce que vous faites. Vous avez mis notre pays sur la carte du monde. Grâce à votre vaccin, il y a beaucoup d’espoir pour de nombreuses personnes. J’ai entendu dire que les personnes en maison de retraite n’attrapent plus le virus. C’est grâce à vous. »

Le chef d’État s’est ensuite entretenu avec cinq employés de différents services.