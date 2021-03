Gros afflux vers la Côte: la SNCB active son «stop and go» après la pagaille dans certaines gares

Appel à ne pas se rendre à la côte ces mardi et mercredi, filtrage du nombre de personnes qui peuvent embarquer dans les trains : la SNCB a tenté de réduire l’accès au littoral. Provoquant de lourdes congestions dans les gares de Bruxelles et Gand.

Tout le monde le sentait venir : certaines gares ont connu une affluence record vers le littoral. Pour répondre à cette affluence, la SNCB a activé son dispositif « stop-and-go » qui vise à retenir en amont des quais les passagers potentiels vers la mer pour éviter une occupation excédentaire des voitures (occupation maximale des places assises). Des files se sont donc formées aux départs dans les gares bruxelloises mais aussi à celle de Gand. Avec les photos et les agitations sur les réseaux sociaux proportionnels dans ces cas-là. La volonté de la SNCB n’étant pas de prendre la responsabilité d’un filtrage des passagers sur des critères non définis, c’est le principe du « premier arrivé premier servi » qui a été appliqué. Impliquant des temps d’attente plus ou moins longs et dissuasifs.