Climat, biodiversité, pollution...: la Belgique frise la cote d'exclusion dans un rapport de l'OCDE

La Belgique manque pas mal d’objectifs dans le bulletin que lui remet l’OCDE aujourd’hui. L’organisation déplore le manque de coordination, de cohérence et de vision commune entre les Régions. La ministre fédérale Zakia Khattabi incrimine la N-VA.

C’est dit avec les mots de la diplomatie, mais qu’on ne s’y trompe pas : le diagnostic est cruel. L’examen des « performances environnementales de la Belgique » que l’OCDE publie ce mercredi met le doigt où ça fait mal. Climat, biodiversité, renouvelables, économie circulaire, agriculture, qualité de l’air et de l’eau… tous les secteurs sont passés en revue par les experts de l’Organisation de coopération et de développement économiques dont le dernier rapport date de 2007. Une image complète des défis environnementaux auxquels notre pays est confronté. Et surtout la mesure du chemin qu’il reste à parcourir pour atteindre les différents objectifs que la Belgique s’est fixés à elle-même, mais aussi qui lui sont imposés par l’Europe. Un long chemin…