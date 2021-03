Nathan Daems et ses complices d’Echoes of Zoo, Bart Vervaeck, Lieven Van Pée et Falk Schrauwen, dans la brume électrique. - Grégoire Verbeke.

entretien

Echoes of Zoo, on les avait applaudis il y a deux ans, le 12 janvier 2019, lors du Brussels Jazz festival de Flagey. A 22 h 30, dans le hall. Le quartet avait chauffé les sens et explosé l’espace avec sa musique énergique, puissante, vibrante. Deux ans et un EP 4 titres, First Provocations, plus tard, voilà le premier album du groupe. Et on est gâtés. Huit titres, 46 minutes d’une musique explosive et belle qui va chercher ses racines dans le jazz, les musiques du monde, le rock.