Hamlet sur le banc des accusés: à vous de juger!

Avec « Le cas Hamlet », le théâtre décortique la machine judiciaire, mêlant acteurs et professionnels du barreau. Un spectacle, un film et une rencontre pour interroger la subjectivité de la justice.

Un rituel, un décor, des hommes et des femmes en représentation, devant un public, pour faire passer des émotions qu’ils n’éprouvent pas forcément mais dont ils usent pour défendre une cause. Bien malin celui qui peut deviner ce qui se cache derrière ces mots, le théâtre ou la justice. L’un se situe sur une scène. L’autre, dans un prétoire, accessible en haut d’une volée de marches dans le cas des vieux palais de justice. Tous deux s’élèvent donc au-dessus du quotidien, pour le transcender ou le juger. Les comédiens revêtent un costume, les avocats endossent une robe. D’un côté, on parle de théâtralité, de l’autre, on préfère évoquer une certaine solennité mais, dans tous les cas, l’expérience laisse une impression de sacré.