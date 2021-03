Baromètre des notaires: le marché immobilier toujours invincible face au covid

Les ventes et achats de biens immobiliers n’ont pas faibli en ce début d’année. Globalement, l’activité a même grimpé de 14,7 % sur la période. Une exception toutefois : Bruxelles. Côté prix, la tendance reste aussi à la hausse.

Début janvier, l’ambiance était plutôt morose dans le secteur immobilier. L’hiver était frisquet, les agences travaillaient à bureaux fermés et les professionnels avaient le plus grand mal à organiser des visites avec les règles sanitaires imposées. Bref, on aurait pu croire que le marché allait commencer à montrer des signes d’essoufflement après l’effervescence connue à la fin de l’année passée. Il n’en est rien. Le dernier baromètre des notaires publié ce mercredi montre une activité toujours en forme. Au niveau national, celle-ci a augmenté de 11,2 % du 1er janvier au 16 mars (date choisie pour exclure le confinement de mars 2020 dans la comparaison) sur base annuelle. Comment expliquer cet engouement tenace ? Quid des prix ? Petite analyse du marché en cinq étapes.

1