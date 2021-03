Gros afflux vers la Côte: la SNCB active son «stop and go» après la pagaille dans certaines gares

Appel à ne pas se rendre à la côte ces mardi et mercredi, filtrage du nombre de personnes qui peuvent embarquer dans les trains : la SNCB a tenté de réduire l’accès au littoral. Provoquant de lourdes congestions dans les gares de Bruxelles et Gand.

Répétition générale, en pire ? À partir de samedi 3 avril, la SNCB doit appliquer la décision du Comité de concertation de limiter l’accès ferroviaire vers les gares du littoral. Avec le risque de revivre chaque jour des vacances et le week-end du 24 et 25 avril ce que certains voyageurs ont supporté ce mardi de beau temps exceptionnel : de longues files dans les gares (principalement Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi et Gand) et l’incertitude de pouvoir, in fine, rallier la mer du Nord avant de pouvoir monter à bord. Comme moyen de dissuasion pour les jours à venir, difficile de trouver mieux.