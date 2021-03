Le mur virtuel d’Yves Lampaert

À quatre jours d’un rendez-vous pascal que tous les « Flahutes » veulent honorer avec ponctualité, on peut privilégier la récupération active, tel Wout van Aert. Ou par contre ajouter à son programme initial une dernière mise en jambes, comme Greg Van Avermaet et Oliver Naesen l’ont décidé dans la foulée immédiate de Gand-Wevelgem. Semi-classique gommée du calendrier 2020 par la pandémie puis redessinée afin de lui offrir un petit coup de frais pour sa 75e édition, « À Travers les Flandres » profitera de la présence de deux des membres du « Big Three ». Le champion du Monde Julian Alaphilippe et le tenant du titre Mathieu van der Poel seront en effet au départ ce mercredi midi, à Roulers.