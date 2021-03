Plusieurs projets de trains de nuit de et vers la Belgique sont à l’étude

Des discussions sont en cours entre différents acteurs à propos de la possibilité de développer des trains de nuit de et vers la Belgique, a indiqué mardi le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) en commission de la Chambre.

« La SNCB est actuellement en pourparlers avec différentes parties intéressées par les trains de nuit. La SNCB réfléchit à la manière dont la collaboration peut être organisée », a expliqué le ministre.

La compagnie ferroviaire belge pourrait par exemple mobiliser du personnel ou encore des locomotives et participer à la vente des billets. Mais la SNCB ne dispose plus de voitures-couchettes et ne prévoit pas d’en acquérir, a-t-il ajouté.

M. Gilkinet a donné quelques exemples de potentielles liaisons ferroviaires de nuit. Certains de ces projets ont déjà été rendus publics.