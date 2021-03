Roberto Martinez content de ses Diables rouges: «On voit la qualité de ce groupe» (vidéo)

Roberto Martinez s’est montré très satisfait de ses Diables rouges après la victoire écrasante 8-0 lors de la réception de la Biélorussie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

« Je pense que quand vous êtes un Diable rouge, vous devez montrer les responsabilités que cela implique. Tous les onze qui ont commencé l’ont fait avec le bon tempo et ça fait plaisir à voir » confie le sélectionneur au micro de la RTBF.

« On a vraiment beaucoup de bons joueurs dans cette équipe et je le vois à l’entraînement. On voit la qualité que tout le monde partage dans ce groupe. Tous les joueurs travaillent pour les autres. Avec la clean sheet, c’était important de montrer ce travail d’équipe. »