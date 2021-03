Roberto Martinez, que retenez-vous de ce rassemblement, le dernier avant l’Euro ?

Beaucoup d’informations. Ce rassemblement comportait un mix du présent et du futur, avec des jeunes joueurs et d’autres éléments d’expérience. Nous avons une image plus clair des qualités dont nous disposons. Le groupe est vraiment bien équilibré.

Sur quels critères allez-vous vous baser pour construire votre sélection des 23 ?