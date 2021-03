A Trnava, Milan Skriniar (38e, 1-0) et Robert Mak (74e, 2-1) ont signé le succès de la Slovaquie sur la Russie, qui avait égalisé par Mario Fernandes (71e, 1-1). Les Russes sont dépassés au classement par les Croates, vainqueurs de Malte 3-0. Les deux équipes comptent 6 points, un de plus que la Slovaquie (3e) et deux sur Chypre (4e), qui a battu la Slovénie (1-0).