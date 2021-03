Ne dites plus «Restez chez vous», mais «Allez à Dinant»…

C’est un peu la recette de la marmite infernale : bouclez les frontières, donnez aux enfants une semaine de congé en plus, laissez des milliers de gens privés d’activités depuis des mois se déplacer sur le territoire belge, ajoutez-y une franche rasade de soleil et un zeste de chaleur, et vous obtenez le cocktail tant redouté du « Vamos à la playa » ! Ce mardi, ceci n’était plus un pays mais une bouteille au goulot trop étroit avec des touristes d’un jour tentant sans succès de monter dans des trains vers, ou de retour de la mer. Au final, un arroseur gouvernemental arrosé : alors que le Codeco a pris des mesures pour éviter les rassemblements sur le lieu du travail et à l’école, alors qu’il a réduit les groupes à 4 personnes à l’extérieur, alors qu’il a refusé de faire sauter la bulle de 1 à l’intérieur, voilà qu’il provoque des groupes de gens serrés les uns contre les autres sur des quais de gare, dans des wagons et sur les digues.