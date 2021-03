Jérémy Doku: «On voulait gagner avec le plus de buts possible» (vidéo)

Jérémy Doku fait partie de la longue liste des buteurs mardi soir face à la Biélorussie. Après leur partage en République tchèque, les Diables rouges ont fait le show à Louvain pour leur troisième match qualificatif pour le Mondial 2022.

Le joueur de Rennes s’est amusé dans cette rencontre : « C’était bien, j’ai aimé ce match. On a bien commencé et marqué rapidement les buts. Je crois que j’ai joué un bon match donc je suis content. Toutes les minutes que je reçois, je dois montrer que je les mérite ».

« On a lâché des points contre la République tchèque donc on voulait gagner ce match avec le plus de buts possible. Je ne savais pas que j’allais être titulaire mais j’étais prêt. Je n’ai pas eu peur de ne pas jouer mais je voulais jouer quelques minutes. C’est un match comme les autres pour moi. J’essaye d’être le meilleur possible, je suis assez sévère avec moi-même. »