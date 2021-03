Simon Mignolet: «Content du résultat mais aussi et surtout de la manière» (vidéo)

Simon Mignolet a passé une soirée très tranquille pour sa 30e apparition sous le maillot des Diables Rouges. Mardi sur la pelouse de Louvain, le portier belge a regardé ses équipiers aligner huit buts à la Biélorussie lors de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2022.

« En tant que gardien, je suis habitué au FC Bruges à évoluer dans une équipe qui pratique un jeu offensif. J’ai donc rarement du boulot, je dois être présent quand on a besoin de moi. Je pense que toute l’équipe a fait le job et que les joueurs ont bien presté. Nous n’avons pas concédé d’occasion et marquer tôt dans la rencontre a été bénéfique », a déclaré le gardien dans la foulée du large succès belge.