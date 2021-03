Météo: des températures à nouveau généreuses ce mercredi

Les maxima, exceptionnellement doux pour la saison, se situeront entre 19 degrés en Ardenne et 24 degrés dans le centre du pays, voire 25 degrés localement.

Le temps sera ensoleillé ce mercredi avec tout au plus quelques voiles d’altitude, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima, exceptionnellement doux pour la saison, se situeront entre 19 degrés en Ardenne et 24 degrés dans le centre du pays, voire 25 degrés localement.

Le vent sera généralement faible de secteur sud à sud-ouest. Dans le courant de l’après-midi, une brise de mer pourrait toutefois se lever à la Côte.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Quelques brumes pourraient toutefois se former par endroits. Les minima varieront sur la plupart des régions entre 7 et 11 degrés. Le vent sera faible de secteur sud-ouest ou de direction variable. A la Côte, il deviendra modéré de secteur nord en fin de nuit.