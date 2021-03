Accord interprofessionnel: patrons et syndicats chez Dermagne ce mercredi

Patrons et syndicats campent chacun sur leur position.

Par Pascal Lorent et Belga

Où en est-on, 48 heures après la grève nationale organisée par la FGTB et la CSC ? L’espoir de voir les interlocuteurs sociaux conclure un accord interprofessionnel (AIP) pour les deux prochaines années n’est pas éteint. Du moins dans le chef du ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS). Interrogé en commission des Affaires sociales de la Chambre, ce mardi, il a répété son mantra : « Laisser davantage de temps à la concertation sociale, pour qu’employeurs et syndicats parviennent à s’accorder sur l’accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022 et l’enveloppe bien-être. »