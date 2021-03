Besix va construire un stade de 25.000 places en Nouvelle-Zélande

L'équipe dont Besix Watpac est l'entrepreneur principal a été sélectionnée pour concevoir et construire le nouveau Canterbury Multi-Use Arena (CMUA) pour le conseil municipal de Christchurch en Nouvelle-Zélande, annonce le groupe belge mercredi. Ce stade ouvert de 25.000 places accueillera des compétitions sportives et des concerts. Il s'agira du premier projet de Besix Watpac dans le pays.

Outre Besix Watpac, l'équipe Kotui comprend les sociétés néo-zélandaises Southbase Construction et Fulton Hogan, les spécialistes locaux en ingénierie sismique Lewis Bradford, les architectes de Christchurch Warren & Mahoney, et les experts mondiaux en conception de stades Populous et Mott MacDonald.

La construction du stade devrait commencer début 2022.