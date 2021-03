70% des 20-64 ans avaient un emploi en 2020 (Statbel)

Dans le domaine de l'emploi, l'objectif principal défini par la stratégie Europe 2020 était d'atteindre un taux d'emploi des Européens âgés de 20 à 64 ans de 75% pour 2020. À l'instar de tous les États membres de l'Union européenne, la Belgique s'est fixé un objectif national, à savoir 73,2 %.

En 2020, 70 % des 20-64 ans avaient un emploi. Par rapport à il y a 20 ou 10 ans, on note une belle amélioration mais qui reste insuffisante. En 2000 et 2010, respectivement 65,8% et 67,6% des Belges de 20 à 64 ans avaient en effet un emploi.

Le pourcentage le plus élevé de personnes occupées âgées de 20 à 64 ans, à savoir 70,5 %, a été atteint en 2019. Cependant, en raison de la crise du Covid-19, le taux d'emploi est redescendu de 0,5 point de pourcentage entre 2019 et 2020.