L'entreprise IT SAP veut former plus de jeunes chercheurs d'emploi

L'entreprise IT SAP lance mercredi une nouvelle initiative "pour aider les jeunes diplômés et les nouveaux arrivants sur le marché du travail à trouver un emploi avec une expérience SAP". Selon elle, il y a en Belgique plus de 6.000 postes vacants pour les personnes disposant des connaissances SAP.