Une propriété remarquable en vente en région liégeoise (photos)

Focus cette semaine sur un château dont les origines remontent au XVIIIe siècle, mais aussi un vaste parc de plus de 6 hectares, une ferme et de nombreuses dépendances à Ouffet.

Située à quelques encablures de Huy et de Liège, cette vaste propriété offre à la fois du potentiel et beaucoup de charme. On y retrouve en effet un château dont les origines remontent au XVIIIe siècle, mais aussi un vaste parc de plus de 6 hectares, une ferme et de nombreuses dépendances. Plusieurs bâtiments ont été aménagés en habitations, mais le site offre des possibilités très larges. Des travaux et modernisations seront à prévoir, même si l’ensemble est entretenu et a déjà subi plusieurs améliorations.