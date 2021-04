Dernière mouture pour Nova Mons

C’est un projet dont on parle depuis… 2016 et qui a donné lieu à différentes moutures, à chaque fois recalées.

Cette fois, les porteurs de Nova Mons veulent croire que c’est la bonne. Situé en plein cœur historique de la ville de Mons, à deux pas de la Grand-Place, ce projet de 60 millions d’euros couvre une superficie de près de 1 hectare. Il vise une revitalisation complète d’un quartier sans pour autant toucher à une quelconque valeur historique des bâtiments existants.

Sont prévus : sept bâtiments pour un total de 131 logements, 94 kots étudiants, un rooftop bar/restaurant, 6.000 m2 de bureaux, une unité de commerces et deux unités horeca, six cellules services ainsi que trois niveaux de sous-sol, dont deux niveaux de parking. Porté par les promoteurs Ion et Kumpen RED, le projet prévoit également des espaces de circulation piétonne spacieux et agréables ainsi qu’une nouvelle place du Marché aux poulets à l’endroit précis où elle existait et dans ses proportions d’origine.