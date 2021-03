Annemiek van Vleuten ouvre son compteur cette saison en remportant A Travers la Flandre

Annemiek van Vleuten a remporté la 9e édition féminine d’A Travers la Flandre (1.1). La Néerlandaise de Movistar a devancé dans un sprint à deux la Polonaise Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) au terme de 122,2 km autour de Waregem, mercredi.

Juste après que la tentative d’Audrey Cordon Ragot (Trek-Segafredo), Leah Thomas (Movistart), Alison Jackson (Liv Racing), Julie Van de Velde (Jumbo-Visma), Thamita de Jong (Bingoal Casino-Chevalmeire) et Noemi Rüegg (Stade Rochelais Charentes-Maritime) a échoué, Annemiek van Vleuten (Movistar) et Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) ont attaqué sur le Knokteberg à 36 km de l’arrivée. La Néerlandaise et la Polonaise ont rapidement pris une trentaine de secondes d’avance sur le peloton.