Coronavirus: le projet-pilote de tests salivaires dans les écoles a permis de détecter deux clusters

Pendant tout le mois de mars, plus de 2.200 enseignants issus de 20 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 40 de Flandre se sont soumis chaque matin à un test salivaire à leur domicile, avant d’envoyer leur échantillon aux laboratoires. Le résultat était connu dans la soirée. Sur les 3.600 personnes invitées à participer à ce projet-pilote, 62 % ont effectivement participé.

Le test salivaire présente l’avantage d’être moins intrusif que les frottis nasaux tout en restant « très sensible ». Son résultat « peut être facilement suivi via un formulaire en ligne qui crée un lien direct entre le laboratoire, Sciensano et le membre du personnel enseignant concerné ». Toutefois, l’analyse doit se faire en laboratoire, « ce qui nécessite un flux logistique important des prélèvements », souligne le commissariat corona.