Nemanja Matic se moque de Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo: «C’est clair maintenant?»

Cristiano Ronaldo avait critiqué la décision de l’arbitre néerlandais Danny Makkelie, qui a privé le Portugal d’un but lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 de football samedi en Serbie, dans le temps additionnel, qui plus est. La tentative de Ronaldo semble avoir franchi la ligne de but et le capitaine était furieux après coup. Il a jeté son brassard de capitaine sur le sol en signe de frustration. L’entraîneur national du Portugal, Fernando Santos, a également pointé du doigt l’arbitrage néerlandais après coup. « Nous avons marqué un but qui n’a pas été accordé lorsque le ballon est entré », a admis Santos à la chaîne de télévision portugaise RTP. « Bien qu’à mon avis, c’était clairement un but. Dans un match de ce niveau, cela ne devrait pas arriver. »