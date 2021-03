Martinez: «Élargir la liste à 27 joueurs, c’est une nécessité»

Avant le 1er juin, date butoir imposée par l’UEFA, Roberto Martinez devra faire des choix mais il espère toujours en faire le moins possible. Mardi, le sélectionneur national a fait part de la « nécessité » selon lui d’élargir les listes des sélections pour l’Euro, avec en toile de fond et toujours selon lui, la menace permanente de la pandémie. « J’espère, au vu de la pandémie, que les règles seront adaptées et que nous pourrons 26 et même 27 joueurs avec nous. Des discussions ont déjà été menées entre entraîneurs, notamment avec l’Angleterre et l’Italie. C’est une évolution nécessaire qui doit suivre celle des cinq changements. Elle offre une marge d’erreur. Je ne sais pas si cela va remonter au niveau de l’UEFA, mais encore une fois, cela nous paraît nécessaire. »